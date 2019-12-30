TFF 1. Lig'de kart raporu

30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligin ilk yarısında hafta başına 2,82 kırmızı ve 49,4 sarı kart ortalaması oluştu. Hakemler, 12. haftadaki Adanaspor-Giresunspor maçında 12, 6. haftadaki Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Giresunspor karşılaşmasında ise 11 sarı kart gösterdi.
3. haftadaki Altay-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, 11. haftadaki Adana Demirspor-Eskişehirspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor ve 14. haftadaki Bursaspor-Giresunspor müsabakalarında hakemler sarı kartlarına birer kez başvurdu.
İlk devrede 6 müsabakada hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.
SARI KARTLAR
Adanaspor, 60 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Adanaspor'u 59 sarı kartla Osmanlıspor izledi.
Ligin en az sarı kart gören ekipleri ise hakemlerin 37'şer kez uyarı verdiği Altınordu ile Hatayspor oldu.
Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit, 9 kez ile en fazla sarı kart gören isim olurken, bu oyuncuyu 8 kartla Cesar Grup Ümraniyespor'dan Vasco Fernandes takip etti.
KIRMIZI KARTLAR
Toplam 48 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Altınordu ve Fatih Karagümrüklü futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.
Adanasporlu futbolcular 8, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulsporlu futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Hatayspor'dan Kubilay Sönmez ile İstanbulspor'dan Ali Aytemur ikişer kez kırmızı kart gördü.
TAKIMLARA GÖRE KARTLAR
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:
|Takımlar
|Sarı
|Kırmızı
|Adana Demirspor
|47
|2
|Adanaspor
|60
|8
|Akhisarspor
|44
|3
|Altay
|41
|3
|Altınordu
|37
|0
|B.B. Erzurumspor
|53
|3
|Boluspor
|41
|3
|Bursaspor
|46
|3
|Cesar Grup Ümraniyespor
|56
|4
|Ekol Göz Menemenspor
|52
|2
|Ekol Hastanesi Balıkesirspor
|40
|3
|Eskişehirspor
|43
|1
|Fatih Karagümrük
|47
|0
|Giresunspor
|50
|2
|Hatayspor
|37
|2
|İstanbulspor
|45
|4
|Keçiörengücü
|41
|2
|Osmanlıspor
|59
|3
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