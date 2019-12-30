30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.
İlk 17 haftalık süreci 36 puanla Hatayspor’un lider tamamladığı ligde, Hatayspor’u 6 puan geriden Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti. 28’er puana sahip Keçiörengücü ile Ekol Göz Menemenspor, 27’şer puanlı Akhisarspor ve Bursaspor play-off barajında yer aldı.
Devreyi 13 puanla tamamlayan Boluspor, 12 puanlı Adanaspor ile 6 puana sahip Eskişehirspor ise düşme hattında bulunuyor.
Fatih Karagümrük ve Akhisarspor’un birer, Cesar Grup Ümraniyespor’un 6 haftayı lider tamamladığı ligde ilk yarıda liderlik koltuğunda yer alan Hatayspor, 9 hafta zirvede yer aldı.
3 TAKIMA CEZA
1. Lig'de Eskişehirspor’un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor’un üçer puanı silindi. Bu ekiplerden Eskişehirspor ligde son sırada, Osmanlıspor küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, geçen yıl Süper Lig’e veda eden Bursaspor ise zirve takibinde yer aldığı ilk devreyi 6. sırada tamamladı.
Ligde 10. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olan Cesar Grup Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
SERİLER
Hatayspor’un 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Ekol Göz Menemenspor 4, Akhisarspor, Bursaspor ile Cesar Grup Ümraniyespor ise üçer müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.
Ekol Göz Menemenspor üst üste 10 maçta, Keçiörengücü art arda 8 karşılaşmada, Akhisarspor, Altay, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Hatayspor üst üste 7 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Adanaspor üst üste 14, Boluspor ile Osmanlıspor ise art arda 8 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.
2019-2020 SEZONU İLK YARI RAPORU
En az kart gösterilen haftalar: 11. hafta (41 sarı, 2 kırmızı),13. hafta (42 sarı, 1 kırmızı)
En fazla kart gösterilen haftalar: 7. hafta (59 sarı, 3 kırmızı),12. hafta (60 sarı, 2 kırmızı)
Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok
En fazla sarı kart gösterilen hafta: 12. hafta (60)
En az sarı kart gösterilen hafta: 11. hafta (41)
Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Altınordu, Fatih Karagümrük
Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Adanaspor (8)
Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Adanaspor (60)
Futbolcuları en az sarı kart gören takımlar: Altınordu, Hatayspor (37)
Skorların tasnifi: Ligde 153 maçın 46'sı beraberlikle tamamlandı. 73'ü ev sahibi (1'i hükmen),34'ü de deplasman takımı olmak üzere 107 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 17 ayrı skor görüldü
En çok görülen skor: 1-0 (30)
Diğer skorlar: 2-1 (26),0-0 (19),1-1, 2-0 (17),3-1 (11),3-2 (10),2-2 (9),3-0 (5),4-0, 4-1 (3),3-3, 4-2, 4-3 (1)
En az beraberlik görülen hafta: 7, 9. ve 12. hafta (1)
En fazla beraberlik görülen hafta: 3. ve 10. hafta (5)
Deplasmanda en farklı skorla kazanan takım: Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (0-4)
Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu, İstanbulspor-Fatih Karagümrük (4-0)
Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 8. hafta (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet: 20 puan)
Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 11. hafta (3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi: 13 puan)
Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 5. hafta
Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 11. hafta (2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi: 10 puan)
Deplasman takımlarının en başarısız olduğu haftalar: 5. hafta (4 beraberlik, 5 yenilgi: 4 puan)
En az galip gelen takımlar: Adanaspor, Boluspor (2)
En fazla galip gelen takım: Hatayspor (11)
En fazla berabere kalan takımlar: Boluspor, İstanbulspor, Keçiörengücü (7)
En az berabere kalan takımlar: Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Hatayspor (3)
En fazla yenilen takım: Eskişehirspor (10)
En az yenilen takımlar: Hatayspor, Keçiörengücü (3)
En fazla gol atan takım: Cesar Grup Ümraniyespor (28)
En az gol atan takım: Boluspor (14)
En fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (31)
En az gol yiyen takım: Keçiörengücü (10)
Kendi sahasında en başarılı takım: Hatayspor (8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik: 22 puan)
Kendi sahasında en başarısız takım: Fatih Karagümrük (8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet: 8 puan)
Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Hatayspor (7)
Kendi sahasında en az galip gelen takımlar: Adanaspor, Boluspor, Fatih Karagümrük (2)
Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Adanaspor (5)
Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Bursaspor, Eskişehirspor, Hatayspor (1)
Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Eskişehirspor, Fatih Karagümrük (4)
Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Akhisarspor, Hatayspor
Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Cesar Grup Ümraniyespor (17)
Kendi sahasında en az gol atan takım: Altay (6)
Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Adanaspor (14)
Kendi sahasında en az gol yiyen takımlar: Hatayspor, Keçiörengücü (3)
Deplasmanda en başarılı takım: Ekol Göz Menemenspor (9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi: 17 puan)
Deplasmanda en başarısız takım: Adanaspor (8 maçta 1 beraberlik, 7 yenilgi: 1 puan)
Deplasmanda en fazla galip gelen takım: Ekol Göz Menemenspor (5)
Deplasmanda galibiyeti olmayan takımlar: Adanaspor, Altınordu, Boluspor
Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Keçiörengücü (5)
Deplasmanda en az berabere kalan takımlar: Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor (1)
Deplasmanda en fazla yenilen takımlar: Adanaspor, Osmanlıspor (7)
Deplasmanda en az yenilen takımlar: Altay, Ekol Göz Menemenspor, Fatih Karagümrük, Keçiörengücü (2)
Deplasmanda en fazla gol atan takım: Altay (16)
Deplasmanda en az gol atan takım: Altınordu (3)
Deplasmanda en fazla gol yiyen takımlar: Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor (18)
Deplasmanda en az gol yiyen takımlar: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü (7)
Not: Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un aldıkları ceza puanları değerlendirmeye katılmamıştır.
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