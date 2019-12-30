TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

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Ligin ilk yarısındaki 153 müsabakada Ekol Göz Menemenspor'un 3-0 hükmen ilan ediliği Cesar Grup Ümraniyespor maçı dahil, 367 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,4, hafta başına düşen gol sayısı da 21,6 olarak gerçekleşti.
Cesar Grup Ümraniyespor, attığı 28 golle en skorer takım unvanını aldı. Bu ekibi 26 golle İstanbulspor ve 25 golle de Bursaspor izledi. Boluspor ise 14 golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti.
İlk yarıda en fazla gol yiyen ekip ise rakiplerinin 31 kez skor üretmesini engelleyemeyen Eskişehirspor oldu. Bu ekibi 28 golle Adanaspor, 26'şar golle de Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor ve Osmanlıspor izledi.
Lider Hatayspor ile 9. sıradaki Ekol hastanesi Balıkesirspor, geride kalan 17 müsabakada 13'er gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attılar.
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVE EMİRCAN'IN
Cesar Grup Ümraniyespor'dan Emircan Altıntaş, 11 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.
Emircan Altıntaş'ı 8'er golle Akhisarspor'dan Burhan Eşer, Cesar Grup Ümraniyespor'dan Ghislain Gimbert, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ve Altay'dan Marco Paixao takip etti.
GOLLERİN DAĞILIMI
Ligdeki 367 golün 214'ünü ev sahibi ekipler, 153'ünü deplasman takımları attı.
Gollerin 2'si hükmen olmak üzere 271'i ayakla, 53'ü kafayla, 33'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 8 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 151, ikinci yarılarda ise 216 gol kaydedildi.
Toplam 42 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 33'ü gole çevrildi. Eskişehirspor ve İstanbulspor 2'şer, Akhisarspor, Altınordu, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve Ekol Göz Menemenspor ise 1'er penaltı atışından faydalanamadı.
Lehine 5 penaltı kararı verilen Akhisarspor, bunlardan 4'ünü gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor ve Osmanlıspor ligin ilk devresiden penaltı vuruşundan gol bulamadı.
KALEYİ ŞAŞIRANLAR
Ligde 7 takımdan 8 oyuncu kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.
Adanaspor'dan Ahmet Dereli, Boluspor'dan Burak Bekaroğlu, Cesar Grup Ümraniyespor'dan Gökhan Süzen ile Timur Temeltaş, Eskişehirspor'dan Mevlüt Çelik, Hatayspor'dan Mesut Çaytemel, Osmanlıspor'dan Oğuz Yıldırım ve İstanbulspor'dan Wellington kendi kalesine gol kaydetti.
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