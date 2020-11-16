İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. haftadaki Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması yarın saat 13.30'da oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.
Ligde 10. hafta heyecanı ise 21 Kasım Cumartesi günkü müsabakalarla başlayacak.
LİDER TUZLASPOR
TFF 1. Lig'de 9. hafta müsabakalarının ardından 18 puanı bulunan 1 maçı eksik Tuzlaspor 18 puanla lider durumda yer alıyor. Tuzlaspor'u ise yine 1 müsabakası ertelenen 17 puanlı İstanbulspor ve 16 puanlı Yılport Samsunspor takip ediyor.
Ligde 3 ceza puanı alan 1 puanlı Eskişehirspor, 4 puanlı Beypiliç Boluspor ve 5'er puanlı Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor son 4 sırada bulunuyor.
6 KARŞILAŞMA ERTELENMİŞTİ
Ligde Altay'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 7. haftadaki Altay-Giresunspor ve 8. haftadaki Tuzlaspor-Altay karşılaşmaları, Menemenspor ve Adana Demirspor'daki vakalar nedeniyle de 9. haftadaki Adanaspor-Menemenspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor müsabakaları ertelendi.
İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmaları da oynanmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!