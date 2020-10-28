TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 8. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma:

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Emre Malok

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka

16.00 Menemenspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ramazan Keleş

1 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Hüseyin Göçek