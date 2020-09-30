Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

2 Ekim Cuma:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Şeker

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: Mert Güzenge

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor: Turgut Doman

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor: Hakan Ceylan

19.00 Altınordu-Ankaraspor: Alper Çetin

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Burak Pakkan

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor: Ramazan Keleş

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Erkan Özdamar