10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1. Lig'de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 haftalık maç programı şöyle:
18. HAFTA
18 Ocak Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
13.30 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)
16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Stadı belli değil)
20 Ocak Pazar:
13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Stadı belli değil)
13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)
21 Ocak Pazartesi:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Stadı belli değil)
19. HAFTA
25 Ocak Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Stadı belli değil)
26 Ocak Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
27 Ocak Pazar:
13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)
16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
28 Ocak Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
20. HAFTA
1 Şubat Cuma:
19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Stadı belli değil)
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova)
13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir)
16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
3 Şubat Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Stadı belli değil)
13.30 Hatayspor-Denizlispor (Stadı belli değil)
16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer)
4 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk)
21. HAFTA
9 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Stadı belli değil)
16.00 Adanaspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
10 Şubat Pazar:
13.30 Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
13.30 Boluspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
11 Şubat Pazartesi:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
22. HAFTA
15 Şubat Cuma:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Stadı belli değil)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Stadı belli değil)
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediye)
16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)
17 Şubat Pazar:
13.30 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)
16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Stadı belli değil)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18 Şubat Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)
23. HAFTA
22 Şubat Cuma:
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Stadı belli değil)
24 Şubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
16.00 Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)
24. HAFTA
1 Mart Cuma:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Denizlispor (Stadı belli değil)
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stadı belli değil)
16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Stadı belli değil)
3 Mart Pazar:
13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)
13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)
4 Mart Pazartesi:
19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)
25. HAFTA
8 Mart Cuma:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Hatayspor-Eskişehirspor (Stadı belli değil)
16.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Altay (Stadı belli değil)
11 Mart Pazartesi:
19.00 Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
26. HAFTA
15 Mart Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı belli değil)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi)
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Stadı belli değil)
16.00 Osmanlıspor-Hatayspor (Stadı belli değil)
16.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
17 Mart Pazar:
13.30 Afjet Afyonspor-Denizlispor (Zafer)
13.30 Altay-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)
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