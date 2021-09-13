Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: Turgut Doman

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Koray Gençerler

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor-Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Caner Ak

20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Menemenspor-Manisa: Cihan Aydın

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Murat Erdoğan

17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Kutluhan Bilgiç