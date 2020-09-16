TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu. TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma

19.00 Eskişehirspor - Adanaspor: Çağdaş Altay

19 Eylül Cumartesi

14.00 Bandırmaspor - Akhisarspor: Hakan Ceylan

14.00 Tuzlaspor - Balıkesirspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu - Bursaspor: Mert Güzenge

20 Eylül Pazar

14.00 Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor: Burak Pakkan

16.30 İstanbulspor - Altay: Alper Çetin

19.00 Giresunspor - Menemenspor: Cihan Aydın

21 Eylül Pazartesi

19.00 Adana Demirspor - Boluspor: Emre Malok

19.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Yiğit Arslan