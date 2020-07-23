TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunda 17 takımda 127 yabancı uyruklu futbolcu forma giydi.
Kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilen ve bu isimlerden 6'sına müsabaka kadrosuna yer verebilen TFF 1. Lig ekipleri, sahada aynı anda 5 yabancı isimle mücadele etme imkanı buldu.
Gelecek sezon kadrolarında en fazla 8 yabancı bulundurabilecek ekiplerin tüm haklarını kullanması halinde, bu isimlerden en az birinin 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olması gerekecek. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan 6'sı müsabaka listesine alınabilecek, 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda forma giyebilecek.
2021-2022 ile 2022-2023 sezonlarında ise takımlar 5 yabancı isme lisans çıkartabilecek ve bunlardan 4'ünü sahaya sürebilecek.
2019-2020'DE 127 FUTBOLCU
Altınordu'nun sadece yerli futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ligde, diğer 17 ekipte 127 yabancı isim şans buldu. Bu isimlerden 5'i sezonu iki ayrı ekipte geçirdi.
Ibrahim Sissoko (Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Tomislav Glumac (Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Cesar Grup Ümraniyespor),Kamal Issah (Eskişehirspor-İstanbulspor),Jeremy Bokila (Hatayspor-Keçiörengücü) ve Marko Milinkovic (Eskişehirspor-Giresunspor),iki farklı takımda süre alan isimler oldu.
EN FAZLA YABANCIYI ADANA DEMİRSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK OYNATTI
Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, ligde 11'er yabancı oyuncuya süre vererek bu alanda zirvede yer aldı.
Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor 9'ar, Adanaspor, Altay, Ekol Göz Menemenspor ve Giresunspor 8'er, Akhisarspor, Bursaspor, Hatayspor ve İstanbulspor 7'şer, Keçiörengücü 6, Eskişehirspor ile Osmanlıspor da 4'er yabancı futbolcu oynattı.
EN FAZLA SÜRE ALAN İBRAHİM SEHİC OLDU
Ligde forma giyen yabancı isimlerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi İbrahim Sehic, 34 maçta da 90 dakika sahada kaldı.
Sehic'i, 33 maçta 2 bin 904 dakika sahada kalan Altay'dan Marco Paixao, 32'şer maçta mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'dan Gentian Selmani (2 bin 880 dakika),Osmanlıspor'dan Erik Ayuk (2 bin 871 dakika) ve yine aynı takımdan Jovan Blagojevic (2 bin 873 dakika) izledi.
Ekol Göz Menemenspor'da Henry Onoka, Keçiörengücü'nde Idrissa Diarra ve Hatayspor'da Joseph Akomadi en az süre alan isimler oldular.
EN GOLCÜ İSİM PAIXAO
Ligde toplam 301 kez rakip fileleri havalandıran yabancı oyuncular içinde, Altay'dan Marco Paixao 22 golle en skorer isim oldu.
Paixao'yu, 12 golle Giresunspor'dan Raul Rusescu ve 10 golle Cesar Grup Ümraniyesporlu Ghislain Gimbert izledi.
TFF 1. Lig'de en fazla süre alan 10 yabancı oyuncu şöyle:
|Oyuncu
|Takım
|Maç
|Süre
|Sarı
|Kırmızı
|Gol
|İbrahim Sehic
|B.B. Erzurumspor
|34
|3060
|3
|1
|0
|Marco Paixao
|Altay
|33
|2904
|4
|0
|22
|Gentian Selmani
|Ekol Göz Menemenspor
|32
|2880
|4
|0
|0
|Eric Ayuk Mbu
|Osmanlıspor
|32
|2871
|8
|0
|3
|Jovan Blagojevic
|Osmanlıspor
|32
|2703
|5
|0
|4
|Edin Cocalic
|Akhisarspor
|31
|2677
|8
|0
|1
|Abdullahi Shehu
|Bursaspor
|31
|2632
|5
|1
|4
|Patrick Etoga Atchom
|İstanbulspor
|29
|2610
|7
|0
|0
|Erik Sabo
|Fatih Karagümrük
|30
|2608
|10
|0
|7
|Yonathan Del Valle
|Giresunspor
|32
|2604
|7
|1
|7
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