Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Balıkesirspor ile Yılport Samsunspor karşılaştı.

Balıkesirspor, 6. dakikada Oltion Bilalli'nin attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Karadeniz ekibi, geriye düştüğü maçı 61. dakikada Emirhan Gürler ve 90. dakikada Emirhan Koca'nın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Yılport Samsunspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Öte yandan, play-off finallerinin üçüncülük maçında Bursaspor, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.