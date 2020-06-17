Servet Yardımcı yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm milli takımlarımızın, tüm kulüp takımlarımızın özellikle yurt dışındaki müsabakalarındaki sorunlarını, eksikliklerini gidermek mecburiyetindeyiz. Trabzonspor'a her türlü yardımı ve desteği veriyoruz. Güçlü bir dosya hazırladılar. CAS'tan da inşallah olumlu bir haber çıkar. Her türlü Trabzonspor'un yanındayız. TFF olarak bu bizim görevimiz. Hukuki bir süreç tabii ki bir takım eksiklikler vardı, onları giderdiler, CAS'tan olumlu karar çıkacağına inanıyorum. Hukuki bir süreç olduğu için kesin konuşmak zor." ifadelerini kullandı.
Yardımcı, "UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve sonrasındaki maçlar Almanya'da oynanacak. Medipol Başakşehir'in, Kopenhag ile rövanş maçı nerede oynanacak? Danimarka deplasmanında mı ya da bu konuda farklı bir karar çıkacak mı?" sorusuna ise, "Orada bile belirsizlikler var. 15 Temmuz tarihinde belli olacak. Başakşehir, Kopenhag'a gidecek mi ya da tarafsız sahada mı oynayacak belli değil." yanıtını verdi.
"ÇOK ZOR ŞARTLARDA BU KARAR ALINDI"
Servet Yardımcı, Şampiyonlar Ligi finalinin 2021 yılında İstanbul'da oynanacak olmasının ülke için büyük önem taşıdığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Bu çok önemli bir şey. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. İstanbul'da sadece futbol değil, tarihi güzellikler, turizm her şey var. İstanbul insanlara futboldan daha çok şey veriyor. Dolayısıyla bu finalin İstanbul'da seyircili oynatılması söz konusuydu, seyircisiz oynatılmasını hiçbir şekilde düşünmedik ve UEFA'dan rica ettik. Onlar da bizim mağduriyetimizi önlemek için karar aldılar. Burada masraf yaptık, 1 yıldır hazırlanıyoruz. Geçen sene ağustos ayında Süper Kupa ile Avrupa kupalarını başlattık. Bu finalle Avrupa liglerini bitirecektik. Fakat nasip önümüzdeki sene olacak. Bu bizim kararımızdı, UEFA'nın da bize pozitif bakması, yakın olması, TFF ve UEFA'nın ilişkilerinin güçlü olması sonucunda böyle bir yeniden değerlendirme yaptılar. Çok zor şartlarda bu karar alındı. Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçları Lizbon'da oynanacak. Avrupa Ligi maçları Almanya'da oynanacak. Bunlar 3 ay öncesinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Biz de garantiye gittik, 2021 yılını özellikle çok istedik. Sağ olsunlar UEFA Başkanı Ceferin'in çabaları başta olmak üzere, diğer ülkeleri ikna ederek birer yıl ötelediler. 2021 finalini İstanbulda yapacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!