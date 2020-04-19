Tezhip sanatçısı Emel Türkmen, sanat hayatını anlattı

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Instagram'da canlı yayınla gerçekleştirilen programın yönetimini Özlem Çolak Aslan üstlendi.

Türkmen, sanat yolculuğunu anlattığı konuşmasında, eğitimine Sultan Selim Kız Meslek Lisesi Klasik Cilt bölümünde Ali Kunduracıoğlu'ndan ders alarak başladığını ifade ederek, cilt sanatında alanında çalışmanın yanı sıra esas olarak tezhip sanatında uzmanlaştığını söyledi.

Tezhip tasarımı yaparken kelamın ruhunu yakalamaya dikkat ettiğini belirten Türkmen, "Yeni çıkardığım her desende özgünlük olması benim için çok önemli. Desenin içerisinde uzuvların çeşitliliği, kompozisyonun kalitesi gibi öğelere elimden geldiğince çok dikkat etmeye çalışıyorum. İşçilik ve renklendirme bundan sonra geliyor benim için." dedi.

Türkmen, tezhibe başlayacak kişilere hoca seçiminde çok dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Hoca talebe ilişkisi çok mühimdir ve kendileri için doğru olan hocayla güven içerisinde bir eğitim götürmeleri gerekir. Ayrıca talebelerin çok iyi birer gözlemci olmaları gereklidir. Hoca talebeye, talebe de hocaya nasiptir. Ben bu konuda çok nasipli olduğumu düşünüyorum. Öğrencilerimden gerçekten hem ahlakları hem de yetenekleri bakımından çok memnunum." diye konuştu.

Türkmen, 2018'de "Yeditepe Bienali" kapsamında öğrencileriyle gerçekleştirdiği "Keşif" sergisinde özgün tasarımlarının çok ilgi gördüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Sergi 9 gün açık kaldı, 4-5 defa gezenler oldu. Zaten Sirkeci Garı'nın kendisine ait hoş bir atmosferi ve konumu var. Yani açıkçası özgün tasarımlarımızdan ötürü biraz ağır eleştirileceğimiz konusunda endişelerim vardı. Fakat çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta sergi daha sonra klasik olmayan eserleriyle yurt dışına da taşındı. Ben bu kadar farklılığa açık olduğumuzu düşünmüyordum fakat özellikle son 10 yıldır çok fazla şeyin değişmiş olduğunu sergide anlamış oldum. Bu tasarımlar öğrencilerimizle benim kendimizi keşfimizi anlatıyordu, serginin adını da bu yüzden 'Keşif' olarak tercih etmiştik."

Yaklaşık 1 saat süren programda Emel Türkmen izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.