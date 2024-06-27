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        TEXACO Team AMS, ilk sezonunda Avrupa şampiyonu oldu

        TEXACO Team AMS, TCR European Endurance Series'te Avrupa şampiyonu oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:47
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        TEXACO Team AMS, ilk sezonunda Avrupa şampiyonu oldu
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        Türkiye'nin TCR European Endurance Series'te mücadele eden temsilcisi TEXACO Team AMS, sezon finaline bir yarış kala Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. TCR European Endurance Series'in ilk üç ayağında yapılan toplam 6 yarışın sonunda zirveyi kimseye bırakmayan TEXACO Team AMS, sezon finaline bir yarış kala 3 otomobili ve 6 sporcusu ile topladığı puanlarla “Takımlar Şampiyonu” oldu. Bu sonuç aynı zamanda ülkemiz motor sporları tarihinde bir Türk takımının elde ettiği ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi.

        Dünya çapında gerçekleştirilen TCR European Endurance Series'in üçüncü etabı İtalya'nın ünlü Misano Marco Simoncelli yarış pistinde yapıldı. Bu uluslararası şampiyonanın ilk üç ayağını lider tamamlayan TEXACO Team AMS, sezon finaline bir yarış kala bu etabı da kazanarak “En İyi Takım” ünvanını almaya hak kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

        Team AMS'nin dünyaca ünlü motor yağı markası TEXACO ile iş birliğinden oluşan TEXACO Team AMS, açılış sezonunda Avrupa şampiyonluğu hedefi ile yola çıktığını duyurmuştu. Misano yarışı sonucuyla birlikte Barkın Pınar-Zekai Özen ikilisi Gen1 kategorisinde, Seda Kaçan-İbrahim Okyay ikilisi ise DSG kategorisinde şampiyonluklarını ilan etti. Gen 2 Audi RS3 Seq ile Genel Klasman birinciliği için mücadele eden Turgut Konukoğlu-Eric Brigliadori da önemli bir puan farkı ile şampiyona liderliğini koruyor.

        “Uyumlu beraberlik ve iş birliği, bu büyük başarının anahtarı”

        Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu elde edilen şampiyonlukla ilgili açıklamasında, “Texaco ile sponsoru olduğumuz TEXACO Team AMS ekibini güç ve dayanıklılığın ön plana çıktığı bu yarışta şampiyonluk ipini göğüslemelerinden ötürü tebrik ediyorum. Takımımızın finale bir yarış kala 'Takımlar Şampiyonu' olması, bu projeye ve takıma duyduğumuz güveni haklı çıkaran bir başarı oldu. Bu süreçte sergilenen uyumlu beraberlik ve iş birliğinin, bu büyük başarının anahtarı olduğunu söyleyebilirim. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor, tüm takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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