Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Peki Florya sahilindeki ağaç niye kesildi? Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri şu yanıtı verdi:

"BİZ KESMEDİK CEZA YAZACAĞIZ"

“Anroşmanlar üzerinde yabani ot veya çalı tarzı bitkilerin çıkması hem estetik hem de teknik açıdan istenmemektedir.

Bu gerekçelerden dolayı alanda yabani ot temizliği yapan yüklenici firma işçileri, anroşman üzerindeki söz konusu ağaca yanlışlıkla zarar vermişler; verdikleri zarar sonrası ağacın kurtulmayacağını düşünerek kendi iradeleriyle ağacı kesmişlerdir.

"EN KISA SÜREDE DİKİLECEKTİR"

Bu olayla alakalı kurumumuzun herhangi bir talimatı ve tasarrufu bulunmamaktadır. Bu olaya sebebiyet veren yüklenici firmaya gerekli cezai işlem uygulanacak olup aynı nitelikteki ağaç yerine en kısa sürede dikilecektir.”