TEV’den Bağışçısı Ferdi Özbeğen’e 84'üncü yaş gününde anlamlı düet

TEV (Türkiye Eğitim Vakfı) bağışçısı Ferdi Özbeğen ile özdeşleşen 'Dilek Taşı', şarkısını bu yıl farklı bir dokunuşla ölümsüzleştirdi. Özbeğen’in arşiv kayıtlarından titizlikle seçilen sesi, TEV’in desteklediği gençlerin beyaz piyanosu eşliğinde gerçekleştirdiği canlı yorumla buluşturuldu.

REKLAM advertisement1

TEV Üstün Başarı Sanat Bursiyeri ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Piyano Bölümü öğrencisi Fatma Ece Ergün ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü öğrencisi Zeynep Ciddi, beyaz piyanodan yükselen ezgilerle Ferdi Özbeğen’in hafızalarda yer eden şarkılarını yeniden yorumladı. Ortaya çıkan bu özel düet videosu, Özbeğen’in müziğinin yıllar sonra bile aynı güçle hissedilebildiğini ve bıraktığı mirasın kuşaklar boyunca yaşamaya devam edeceğinin göstergesi oldu.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, merhum sanatçının doğum günü vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ferdi Özbeğen, hayatını sanata adamış, gençlerin eğitim yolunu aydınlatmış çok kıymetli bir isim. Onun beyaz piyanosundan yükselen her nota hatırasını yaşatırken geleceğe bıraktığı umut dolu mirasını yeniden canlandırıyor. Vasiyetiyle bağışladığı mal varlığı sayesinde bugüne kadar gençlerin eğitim yolculuğuna ışık olduk. Onun doğum gününde her yıl çok duygulanıyoruz. TEV’in desteklediği gençlerin yorumuyla hayat bulan bu eserler, Ferdi Özbeğen’in ilham veren hikayesinin yeni kuşaklarda aynı heyecan ve duyguyla varlığını sürdürmesini sağlıyor.

ADINA BURS FONU OLUŞTURULDU Ferdi Özbeğen’in adına kurulan burs fonu, bugüne kadar pek çok gence eğitim desteği sağladı. TEV, sanatçının mirasını yaşatarak her yıl daha fazla öğrencinin hayallerine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.