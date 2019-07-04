TEV'den o öğrencilere yurt dışı bursu imkanı

Türk Eğitim Vakfı (TEV),maddi imkanları sınırlı, alanında liderlik vasıflarına sahip, başarılı, Türkiye ve dünya için katma değer yaratabilecek gençlere fırsat sağlamak, bu vesileyle ülkemizin yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunuyor. TEV'in Avrupa ülkeleri, ABD ve Uzak Doğu gibi eğitime önem veren ülkelerin kurumlarıyla gerçekleştirilen uluslararası ortaklıklar (9 ülke) neticesinde, her yıl başarılı gençler dünyanın en iyi üniversitelerine gönderiliyor.

Bu zamana kadar 1.905 öğrenciye yurt dışı burs verdiklerini kaydeden TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, "Halen 176 gencimiz eğitimlerine yurt dışında devam ediyor. 2019 - 2020 eğitim dönemine yurt dışında başlayacak 74 öğrencimiz seçildi. Bu yıl burs almaya hak kazanan gençlerimiz, 38 farklı ilden ve Türkiye’nin 18 farklı üniversitesinden geliyor.

Müşterek çalıştığımız uluslararası kurumlardan bu yıl da memnuniyet verici sonuçlar aldık. Bursiyer seçimleri için titiz bir çalışma yürüttük. Bu yıl ise 924 aday online başvuru yaptı, aşamaları tamamlayan 447 adayı 9 ayrı günde 14 ayrı oturumda mülakata aldık ve bu mülakatlara 39 profesör, jüri üyesi olarak katıldı. Seçilen 33’ı kız, 41’i erkek olmak üzere 74 başarılı gencimiz önümüzdeki aylarda yurt dışında öğrenimlerine başlayacaktır. Bursiyerlerimiz 8 ayrı ülkede, dünyanın en iyi 40’a yakın üniversitesinde öğrenimlerini sürdürecek ve ülkemizi temsil edecekler" diye konuştu.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı'nın yurtdışı burs politikaları hakkında bilgi verdi.

TEV özellikle hangi branşlara destek oluyor?

TEV her branşta yurt dışı bursları sağlamaktadır. Branşlar ve bursların içerikleri farklı ülkelerde farklı programlar için değişiklik göstermektedir.

Mühendislik

Yönetim Bilimleri, İşletme ve Ekonomi

Temel Bilimler

Sosyal Bilimler

Sanat

Spor

Tıp

Yurtdışında master yapmak pek çok kişinin hayali. Peki, burs alabilmek icin koşullar neler? Yaş sınırı var mı? TOEFL ya da IELTS şart mı?

Yurt dışı burslarımızı belli şartlarda veriyoruz. Her yıl Ekim ayından itibaren web sitemiz başta olmak üzere çeşitli kanallardan burs şartlarımızı içeren ilanlarımızı yayınlıyor, basında, çeşitli internet sitelerinde ve sosyal ağlarda ilan ediyor, elektronik ortamda paylaşıyor, üniversitelerde seminerler vererek hedef kitlelere duyurmak için çalışıyoruz.

Adaylık koşullarımız:

• T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak,

• Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan, YÖK’e bağlı, TC sınırları içinde öğretim veren üniversitelerin son sınıfında öğrenim görmek veya mezun olmak,

• Lisans genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,

• Öğrenimin gerektirdiği yabancı dili yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek.

Yurt dışı yüksek lisans ve doktora için yaş sınırımız 30’dur. Tıp alanındaki bursumuza başvuracak uzman tıp doktorları için yaş sınırımız 40’tır.

Öğrenimine İngilizce devam edecek adaylardan TOEFL (en az 79) ya da IELTS (en az 6) istiyoruz.

TEV’in yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere ayırdığı toplam bütçe nedir?

Yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapan gençlerimize, Türk Eğitim Vakfı olarak, her yıl yaklaşık 1 milyon dolar’ın üstünde (ki bu yıl % 10 arttı - 1.075.000$) burs fonu ayırmaktayız. İş birliği yaptığımız kurumların katkılarıyla birlikte bu tutar 4 milyon doları aşmaktadır.

Bu yıl ABD için başvuru yapılamayacak. Bu neye göre belirleniyor?

Yurt dışı burslarımız tahsis edilirken iş birliği yaptığımız ülkeler, ülkelerde devam eden bursiyerlerimiz ve bütçelerimiz dikkate alınır. Bu yıl içinde ABD’de eğitimine devam eden 8 bursiyerimiz var. Ayrıca bu yıl Harvard ve Michigan üniversitelerinde eğitim alacak 3 yeni bursiyer seçmiş bulunuyoruz. Farklı burs imkanları yaratmak için iş birlikleri yapıyoruz.

Bu zamana kadar kaç kişi TEV sayesinde yurt dışında master yapma şansı yakaladı?

TEV sayesinde ilk yurt dışı bursiyerlerimizi gönderdiğimiz 1969’dan 2018’e kadar 1.905 öğrenci yurt dışında eğitim alma şansı yakaladı. (Bu sayının 84’ü Singapur doktora, 81’i tıp araştırma çalışmaları içindir)

Yurtdışında master yapmanın kişiye sağlayacağı avantajlara değinir misiniz?

Yurt dışında lisans sonrası eğitim almak kişiye hem akademik hem de profesyonel kariyerinde başarılı ve hızlı bir şekilde ilerleme yolu açmaktadır. Dünyanın en iyi üniversitelerinde ve laboratuvarlarında alanında başarılı, ödüllü profesörlerden ders alma fırsatı, çeşitli kültürlerden sınıf arkadaşları ile çalışma, farklı kültürleri tanıma, yabancı dillerini geliştirme imkanı, uluslararası yayınlar yapma, büyük kurumlarda çalışma fırsatı ve geniş bir network gibi avantajlar sağlamaktadır.