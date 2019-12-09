09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TEV burs sonuçları açıklandı mı? sorusu burs başvurusu yapan öğrencilerin gündeminde. 2019-2020 öğretim yılı burs başvuruları 2 - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. TEV bursları, Ekim - Haziran arası (9 ay) ödeniyor. TEV burs sonuçlarına dair ayrıntılar haberimizde.
TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TEV burs sonuçları için geri sayıma geçen binlerce öğrenci sonuçlar açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. TEV burs sonuçları henüz açıklanmadı ve TV'den burs sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yayımlanmadı. TEV bursu kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
TEV BURS MİKTARI 2020 NE KADAR?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2019-2020 öğretim yılı aylık burs ücretini 700 TL olarak belirledi.
TEV BURSİYER SEÇİMİ
Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV’e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.
Önemli Not: Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.
TEV MÜLAKAT BİLGİLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
TEV'in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylar evraklarını hazırlayıp; mülakat günü komisyona sunacaktır. Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen dosya hazırlamayınız.
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