Tete ve Kerem Demirbay ilki yaşadı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde'ye karşı deplasmanda oynanan ilk karşılaşmanın 11'inde 3 değişiklik yaparak rövanş maçında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Sergio Oliveira'nın yerine kart cezası biten Lucas Torreira'yı, Berkan Kutlu'nun yerine Kerem Demirbay'ı ve Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün yerine Tete'ye ilk 11'de şans verdi. Galatasaray, Molde karşılaşmasına şu ilk 11 ile çıktı:

"Muslera- Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi."

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ve Tete, ilk kez sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Daha önce 2'si Süper Lig ve 1'i de Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde olmak üzere 3 maça sonradan dahil olan Demirbay, orta sahasının ortasında başladı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez Molde ile deplasmanda oynanan karşılaşmada giyen Tete ise orta sahanın sağında kendine şans buldu.

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Galatasaray'a karşı oynanan ilk maçın 11'inde tek değişiklik yaparak rövanş karşılaşmasına çıktı. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Kristian Eriksen yerine Markus Andreas Kaasa'ya forma verdi. Molde'nin Galatasaray maçı ilk 11'i şu şekilde oluştu;

"Karlstrom - Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen"