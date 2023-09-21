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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Tete'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol haftanın en iyisine aday! - Futbol Haberleri

        Tete'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol haftanın en iyisine aday!

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisine aday gösterildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:57
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        Tete'nin golü haftanın en iyisine aday!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

        Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini, Tete'nin aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.

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