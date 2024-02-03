Tete'nin paylaşımında duyuldu: Kerem Aktürkoğlu'nun
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktüroğlu, stresten dişinin kırıldığını ifade etti.
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Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'un tesislerde çekimleri yapılırken Tete, sosyal medya hesabında canlı yayın açmıştı.
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Tete'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında arkadan sesi duyulan Kerem stresten dişinin kırıldığını anlattı.
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Kerem, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." dedi.
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