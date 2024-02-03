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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tete'nin paylaşımında duyuldu: Kerem Aktürkoğlu'nun - Galatasaray Haberleri

        Tete'nin paylaşımında duyuldu: Kerem Aktürkoğlu'nun

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktüroğlu, stresten dişinin kırıldığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:55
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        • 1

          Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius'un tesislerde çekimleri yapılırken Tete, sosyal medya hesabında canlı yayın açmıştı.

        • 2

          Tete'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında arkadan sesi duyulan Kerem stresten dişinin kırıldığını anlattı.

        • 3

          Kerem, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." dedi.

        • 4
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