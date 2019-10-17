Yıldırım, rüzgar enerjisi sektöründe teşvik ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı sektör yatırımcılarının Türkiye'ye ilgisinin önemine dikkati çeken Yıldırım, destek mekanizmasıyla yatırımcılara "Bakanlık ve sektör olarak rüzgar enerjisini destekliyoruz." mesajı verildiğini söyledi.

Yıldırım, birkaç yıldır küresel anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların proje finansman maliyetlerini artırdığını, rüzgar projelerinin finansmanı noktasında pazardaki dalgalanmalara yer bırakmamak adına sürdürülebilir bir teşvik mekanizmasının gerektiğini anlattı.

Gelecek dönemde rüzgar enerjisinin en hızlı devreye alınabilecek enerji yatırımlarından olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"YEKDEM'in Aralık 2020 sonrası için yenilenmesi ve teşvikte 'çıpa fiyat' mekanizmasının muhakkak olması gerekiyor. Yaptığımız analizlerde, örneğin 50 megavatlık bir projeyi aldık. Türkiye'deki kapasite faktörünü, rüzgar koşullarını ortaya koyduk. Ülkedeki yatırım koşullarını da ilave ettik. TÜREB olarak hesaplamalarımız, çıpa fiyatının megavatsaat başına 52 dolar olduğunu gösteriyor. Teşvikler yatırımcının çekilmesi için projelerin finanse edilebilir olmasına yardımcı oluyor. Destekler 15 yıl boyunca finansın daha kolay ve daha ucuz sağlanabilmesi için bir garanti olarak verilsin. Öte yandan, yerli üretimi de desteklememiz gerekiyor."

"İLAVE KAPASİTELERDE BİN MEGAVATLARI TEKRAR YAKALAYACAĞIZ"

Yıldırım, mevcut destek mekanizmasında kilovatsaat fiyatının esas alındığını belirterek, söz konusu sistemin ihale ve yarışmalarda taleplerde düşüşe sebep olduğunu aktardı.

"Söz konusu düşüşün, projenin fizibilitesini kağıt üzerinde etkileyecek noktanın ötesine geçmemesi için öngördüğümüz hibrit bir yöntem var. Bu noktadan sonra yatırımcılar artık megavat üzerinden bedelli bir yarışmaya başlasınlar. Ödemeler lisans satın alır gibi peşin ya da taksitlerle olabilir. Bu konuyu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve yetkili kuruluşlarla tartışmaya, konuşmaya açığız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yıllık ilave kapasitelerin 400 megavat seviyesinde gerilediğine ancak yatırımcıların çok hevesli olduklarına işaret ederek, "İlave kapasitelerde bin megavatları yakalayacağız." dedi.

Cari açığın dörtte üçünü oluşturan enerji ithalatını yenilenebilir kaynaklarla azaltmak, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için rüzgar sektörü, 2020 sonrası için piyasa koşullarına göre destekleyici nitelikte yeni bir teşvik veya çıpa mekanizmasının oluşturulmasını bekliyor.