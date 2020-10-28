Test sürüşü bahanesiyle otomobil çalan şüpheli yakalandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen araçların sahipleriyle iletişime geçip, aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından şüpheli Mehmet Ü'yü (42),23 Ekim'de Kartal'da aynı yöntemle çaldığı araçta yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin 5 otomobil, küçükbaş hayvan ve plaka hırsızlığı olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli Mehmet Ü'nün otomobil, ev, iş yeri ve hayvan hırsızlığından emniyette 70 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin test etme bahanesiyle çaldığı otomobilleri, hırsızlık zanlılarına piyasa değerinin altında sattığı belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bir olayda da Mehmet Ü'nün, 7 Ağustos'ta Çengelköy'de Murat Ali Ediş'in aracını test sürüşü bahanesiyle kullandığı, Ediş'in otomobili teslim almak için inmesinin hemen ardından araçla kaçtığı görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.