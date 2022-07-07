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Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? KAÇIRMAYIN! Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir?

Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte namaz kılanlar bu soruların cevabını araştırıyor. Hanefi mezhebine göre sayılı günlerde farz namazlarının sonunda getirilmesi vacip hükmünde olan teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor. Kurban Bayramı teşrik tekbiriyle ilgili merak edilenler...

07.07.2022 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte namaz kılacaklar merak içerisinde "Teşrik tekbirleri ne zaman geirilecek?" ve "eşrik tekbrleri ne zaman başlıyor?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte teşrik tekbirleriyle ilgili merak edilenler...

    TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN, NASIL BAŞLADI?

    Rivâyet olunur ki, Hazreti İbrahim (Aleyhisselâm) Hazreti İsmail (Aleyhisselâm)ı boğazlamak maksadıyla yere yatırıp da hazırlıklara başladığında Cebrail (Aleyhisselâm) yanında koç bulunduğu bir halde harekete geçti ve Hazreti İbrahim (Aleyhisselâm)ın bıçağı vurmaması için "Allahu ekber, Allahu ekber" diye tekbir getirdi. Bunu duyan Hazreti İbrahim (Aleyhisselâm) da başını kaldırıp semaya baktığında koçu görmesi üzerine: "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" dedi. Hazreti İsmail (Aleyhisselâm) ise buna: "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" şeklinde mukabele etti ve teşrik tekbirleri böylece sabit olmuş oldu.

    Teşrik Tekbirlerine ait bazı hükümler:

    * Arefe günü Sabah namazının farzından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazının farzı da dâhil her (toplam 23) farz namazın ardından bu teşrik tekbirleri birer kez okunur.

    * Teşrik tekbirlerinin hükmü ve tahakkuk şartları konusunda ihtilaf edilmişse de, bu gibi konularda ihtilaftan uzak durularak amel edilmesi ihtiyata uygun olandır. Buna göre; erkek-kadın, misafir-mukim, hasta-sağlam herkes bu tekbirleri belirtilen günlerde her farz namazın ardından getirmelidirler.

  • * İçerisinde bulunulan senenin teşrik günlerinden birinde kılınmamış olan bir namazın kazası, yine o senenin teşrik günlerinde yapılacak olsa, teşrik tekbiri getirilir. Başka bir senenin teşrik gününde kaza edilmesi durumunda ise teşrik tekbiri getirilmez.

    * Teşrik günlerinde kılınan bir farz namazda secde-i sehiv yapmak icap ettiğinde önce sehiv secdesi yapılır ve namazdan çıkmak için verilecek olan selâmı müteakip teşrik tekbiri getirilir.

    * Namazdan sonra, kasten abdestini bozan kimseden teş­rik tekbirleri sakıt olur. Fakat o kimsenin abdesti, kastı olmaksızın bozulmuş olsa, abdestsiz olarak tekbir alır.

    * İmam namazı kıldırıp tamamlayınca tekbir getirmeyi un­utursa, cemaat bu hususta ona uymaz, kendileri tekbir getirirler.

    * Kendisine teşrik tekbiri vacip olan kimse farz namazı kılıp sol tarafına selam verince yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelamı konuşmadan teşrik tekbirini getirmesi gerekir. Teşrik tekbiri getirmezse günahkâr olur.

     

    * Tekbiri unutan kişi, konuşma gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmadıkça veya camiden çıkmadıkça tekbir alabilir. Tekbirin araya fâsıla girmeden selâmdan hemen sonra alınması menduptur. Selâmdan sonra tekbir getirmeden konuşulması halinde tekbir yükümlülüğü düşer ve bu şekilde davranan kişi günahkâr olur. Teşrîk tekbirlerini almak için abdest şart değildir.

  • TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

    Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (Perşembe) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (Pazartesi) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

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    Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.

    Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

    Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

  • TEŞRİK GÜNLERİ VE TEKBİRLERİNİN SUBUTİ

    Nübeyşe el-Hüzeli (Radıyallâhu Anh)den yapılan rivayette, Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz‘in şöyle buyurduğu bildirilmiştir: ‘’Teşrik günleri, yeme, içme ve Azîz, Celîl olan Allah’ı anma günleridir.’’

    Nitekim İbnu Abbas (Radıyallâhu Anhumâ)nın şöyle dediğini Buhârî nakletmektedir: ‘’Kur’ân’da, ‘Allah (Celle Celâluhû)ı belli günlerde/sayılı günlerde anın’ ayetleri teşrik günlerine işarettir.’’

     

    İbnu Ömer (Radıyallâhu Anhumâ) ile Ebu Hureyre (Radıyallâhu Anh) da Zilhicce’nin ilk on gününde çarşı, pazara çıkıp tekbir getirirler ve halk da onlara katılarak tekbir getirirdi. Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh) de Mina’da bulunduğu çadırda yüksek sesle tekbir getirir ve mescid ehli onun tekbir sesini işitir, böylece onlar da ona katılıp tekbir getirirlerdi. Aynı za­manda çarşı-pazarda olanlar da bu tekbire katılarak seslerini yükseltirlerdi. O kadar ki, yükselen tekbir sesleri Mina‘yı çınlatırdı.

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