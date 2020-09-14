Tespih tutkunları her ayın ikinci haftası Adana'da kurdukları "Ay Pazarı"nda buluşuyor

Merkez Seyhan ilçesi Vakıflar Çarşısı'nda satıcıların her ayın ikinci hafta sonunda bir araya geldiği mekanda, birbirinden farklı yüzlerce çeşit tespih, meraklısının beğenisine sunuluyor.
Meraklılarının buluşma noktası haline gelen pazarda tespih sesleri birbirine karışıyor.
Adana'nın yanı sıra İstanbul, Konya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin ve Elazığ gibi illerden gelen tespih tutkunları, yanlarında getirdikleri ürünlerini özenle sergiliyor.
Satıcıların kimisi tespihlerini satıyor, kimisi ise koleksiyonuna yeni bir tespih ekliyor.
Kehribar, sıkma, toz, zar, Osmanlı kehribarı ve daha birçok çeşidin bulunduğu pazarda her bütçeye uygun tesbih yer alıyor.
Adana'dan pazara katılan İzzettin Fidan, "Ay Pazarı" adını verdikleri günde tespih meraklılarıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Sosyal mesafeye dikkat edip, maske kullanmaya önem gösterdiklerini belirten Fidan, "Türkiye'nin her tarafındaki tespihçiler her ayın ortasında böyle bir pazarımızın olduğunu biliyor. Tespih meraklıları çarşımıza akın ediyor. Ticaretiyle uğraşanların yanı sıra tespih hastalarının da uğrak noktasıdır. Pazarda 1 liralık tespihten tutun da ev ve araba fiyatına tekabül eden tespihler mevcut." diye konuştu.
Gaziantep'ten gelen Ömer Yarışık da her ay düzenli olarak bu pazara geldiğini kaydetti.
Konya'dan geldiğini belirten Mehmet Arıcı, pazarı kuranlara teşekkür ederek kendilerine iş imkanı sunduğunu dile getirdi.
Ayda bir tespih meraklılarının toplandığı pazarda güzel vakit geçirdiklerini belirten Arıcı,"Her ayın ikinci haftası bu pazar kuruluyor. Memleketimizden buraya gelip tezgah açıyoruz. Ülkemizin her yerinden arkadaşlarımız çarşıya katılıyor. Toptan ve perakende satışlarımızı yapıyoruz. Hemen hemen her ilden tespih meraklıları geliyor." diye konuştu.
İstanbul'dan gelen İsa Yedikardeş, bu pazarın tespih meraklılarının buluşma noktası olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'dan katılan Hakan İrfan, pandemi nedeniyle üç aydır pazara gelemediğini kaydetti.
Şu an Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde meraklıların ve satıcıların burada buluştuğunu ifade eden İrfan, pazar sayesinde geçimlerini sağladıklarını belirtti.
Adıyaman'dan gelen Mehmet Bayır da, burada güzel vakit geçirdiklerini aktardı.
Tespih almadan duramadığını dile getiren Bayır, "Bazen yol paramız çıkıyor, bazen de çıkmıyor. Maddiyattan ziyade bizimkisi bir hastalık. Tespih almazsam dayanamıyorum, aldığımda da satmak istiyorum. Her ne kadar bazen zararda olsa maksadımız, zamanımızın geçmesidir." ifadelerini kullandı.
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