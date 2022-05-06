Teslimat kodunu öğrenerek 100 bin liralık bilgisayarı çaldı!

İlçede bir kargo firmasında 23 Nisan'da yaşanan olayda, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitesi üzerinden 100 bin lira değerindeki oyun bilgisayarı, sahibine ulaşamadan çalındı.
Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.Ç., internet sitesinde bu bilgisayarı takip etti. Bilgisayarın satıldığını fark eder etmez harekete geçen S.Ç., kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini aradı.
DHA'nın haberine göre, ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi. Satıcıyı arayarak ihtiyaç duyduğu bilgileri alan şüpheli S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı.
KENDİSİNİ KARGO SAHİBİ GİBİ TANITTI
Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Şüpheli S.Ç., öğrendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Burada da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.
GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI
E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı. Bilgisayarının bir başkası tarafından teslim alındığını öğrenen E.Y., polis ihbarda bulundu. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.'nin eşkaline ve kimliğine ulaştı. Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
S.Ç.'nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Poliste sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kargo şirketinin güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin bilgisayarı almaya gittiğinde oldukça soğukkanlı davrandığı dikkat çekti.
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