Teslim olan terörist protesto bahanesiyle dağa nasıl götürüldüğünü anlattı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütten kaçarak teslim olan E.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Mahkemede görülen ilk duruşmada, örgütün deşifresine yönelik verdiği bilgiler nedeniyle hakkında etkin pişmanlık indirimi uygulanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
E.K. savcılık ve mahkemede verdiği ifadesinde ise örgütün eylemleri hakkında bildiklerini anlattı.
Çalışmak için 2014 yılında İstanbul'a gittiğini belirten E.K, "Daha öncesinde terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktu. O tarihlerde Kobani (Aynularab) olayları vardı. Ben de Ümraniye HDP ilçe binasına gittim. HDP binasında 'Dayı' lakaplı bir şahısla görüştüm. Bu şahsın organizesiyle ben sınıra gidecektim." ifadelerini kullandı.
- Tepki gösteren kişiye psikolojik şiddet uygulamışlar
Suriye sınırındaki protesto eylemlerine katılmak için önce Diyarbakır'a gitmesi gerektiğinin söylendiğine dikkati çeken E.K, şunları kaydetti:
"Otogarda 'Kobani için nöbete gideceğimi' söyleyerek, bir taksiciden yardımcı olmasını istedim. Taksici beni bir derneğe getirdi. Dernekte yaşlı bir adam karşıladı. Yanında Suriyeli bir genç vardı. Bana 'Ernesto' adını verdiler. Birlikte Şırnak'a oradan da Uludere'ye geçtik. Yaşlı adam bizi buraya bırakıp gitti. Geldiğimiz evde benimle birlikte 6 kişiydik. Bu evde bir gece kaldım. Ertesi gün kapıya üstü brandayla kapalı bir araç yanaştı. Biz Şanlıurfa'ya sınırına gideceğimizi zannederek araca bindik. Bizi Irak sınırına, oradan da Kuzey Irak'a geçirdiler. Kuzey Irak'a geldiğimizde ben durumu sordum, 'Şanlıurfa sınırına gidecektik' dedim. Bize 'Eğitim aldıktan sonra DEAŞ ile mücadele edeceksiniz' dediler. Yanımızda bulunan 'Zerdeşt' lakaplı kişi çok tepki gösterdi. Zerdeşt'in ellerini arkadan bağlayıp bir yere götürdüler. Yaklaşık 1 hafta sonra geri getirdiklerinde 'Zerdeşt' süt dökmüş kedi gibi olmuştu. Konuştuğumuzda tek başına çıplak olarak karanlık bir odaya kilitlediklerini söyledi."
Örgütün kampında yaklaşık 35-40 gün eğitim aldığı bilgisini paylaşan E.K, daha sonra nöbet tutma, tünel kazma, erzak temini gibi işlerde çalıştığını ifade etti.
E.K, daha sonra Suriye'ye götürüldüğünü belirterek, "Suriye'de Halep'e yakınlarında bir evde 3 ay sivil görünümlü kaldık. Daha sonra bizi gizli bir grup olarak Afrin'e gönderdiler. Afrin'e geldiğimizde kaçarak teslim oldum." şeklinde bilgi verdi.
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