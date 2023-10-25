Teslim olan terörist ailesiyle buluştu

Batman polisinin ikna çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'dan kaçıp, Ağrı'da teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne katılan kişi ve aileleriyle birlikte bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları sürüyor.

Çalışmada, 2023'te Batman'dan silahlı terör örgütüne katılım yapmak amacıyla evinden ayrılan ve kendisinden bir süre haber alınamayan, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun, PKK/KCK'dan kaçarak, 21 Ekim'de Ağrı İli Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı'na teslim olması sağlandı.

"BİZDEN DAHA ÇOK ONLAR UĞRAŞTI"

Teslim olan teröristin annesi, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Tüm anne babalara sesleniyorum buradan. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her şeyi devletimizle paylaşmak zorundayız. Emniyet güçlerine, emniyet amirlerine teşekkür ederiz, bizden daha çok onlar uğraştı" dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KANDIRILMIŞ

"Mahsum" kod adlı A.T.'nin (17) ifadesi de ortaya çıktı. A.T. ifadesinde sosyal medya üzerinden yapılan propagandalardan etkilendiğini, tanımadığı kişilerin bu yolla kendisine ulaştığını ve bir süre görüştükten sonra da kandırılarak kaçak yollarla İran'a gönderildiğini söyledi.