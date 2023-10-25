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        Ağrı'da teslim olan terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

        Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmasıyla, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan erkek terörist Ağrı'da teslim oldu. Terörist, Batman'da ailesiyle buluşturulurken, 2023'te Batman Emniyet Müdürlüğü´nce ikna edilip, teslim olan terörist sayısı 9'a ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:41
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        Teslim olan terörist ailesiyle buluştu
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        Batman polisinin ikna çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'dan kaçıp, Ağrı'da teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne katılan kişi ve aileleriyle birlikte bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları sürüyor.

        TESLİM OLMASI SAĞLANDI

        Çalışmada, 2023'te Batman'dan silahlı terör örgütüne katılım yapmak amacıyla evinden ayrılan ve kendisinden bir süre haber alınamayan, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun, PKK/KCK'dan kaçarak, 21 Ekim'de Ağrı İli Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı'na teslim olması sağlandı.

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        YIL İÇERİSİNDE SAYI 9'A ULAŞTI

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yıl içerisinde ikna edilip, teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısının 9'a ulaştığı belirtildi.

        "BİZDEN DAHA ÇOK ONLAR UĞRAŞTI"

        Teslim olan teröristin annesi, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Tüm anne babalara sesleniyorum buradan. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her şeyi devletimizle paylaşmak zorundayız. Emniyet güçlerine, emniyet amirlerine teşekkür ederiz, bizden daha çok onlar uğraştı" dedi.

        SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KANDIRILMIŞ

        "Mahsum" kod adlı A.T.'nin (17) ifadesi de ortaya çıktı. A.T. ifadesinde sosyal medya üzerinden yapılan propagandalardan etkilendiğini, tanımadığı kişilerin bu yolla kendisine ulaştığını ve bir süre görüştükten sonra da kandırılarak kaçak yollarla İran'a gönderildiğini söyledi.

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