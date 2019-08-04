04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist 31 Temmuz tarihinde Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristler verdikleri ifadelerinde ise örgüt içindeki bitişi anlattı.
Meral Yıldız'ın haberine göre, PKK'lı teröristler ifadelerinde, örgütün, gençleri saflarına katmak için "imkansız vaatlerle" propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu; ancak örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini anlattı.
Kandırılarak örgüte katıldıklarını anlatan örgüt mensupları, kendilerinin neredeyse aç ve susuz olarak arazide kaldıklarını, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediği, ancak teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde yalan propaganda yapıldığını söyledi.
PKK'lı teröristler ifadelerinin devamında morallerinin bozuk olduğu, umutlarını kaybettikleri ve ölmeyi beklediklerini, daha önceden gruplara sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin seslerinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını belirtti.
Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını söyleyen PKK'lı teröristler, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını söyledi.
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