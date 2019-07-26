'İHA ve SİHA'lar psikolojimizi bozdu'

PKK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme ve ikna çalışmaları kapsamında, 23 Temmuz günü Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, 1 PKK’lı terörist Saray İlçesi Kapıköy Sınır Kapısında teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÇEŞİTLİ YALANLARLA ÖRGÜTE KATILIM SAĞLANIYOR

Meral Yıldız'ın haberine göre, teslim olan örgüt üyesi örgüte 2017 yılında katıldığını, katılım sürecinde örgüt içerisinde özgürlük olduğu, kadın-erkek eşitliğinin olduğu, kimsenin haksızlığa uğramadığı, örgütün son derece adaletli davrandığı, örgütün Irak ve İran ülkesinde barınma imkânı hatta evlerinin olduğu, örgüt içinde bulunan insanların 3-4 yıl içerisinde ev veya mülkiyet sahibi olacağı gibi söylemlerden yola çıkılarak katılımın sağlandığını söyledi.

PKK’lı terörist ifadelerini devamında örgüt içerisinde barınma alanlarının el yapımı veya doğal mağaralarda oluştuğunu, temizlik, yaşam vb. dâhil malzemelerinden yoksun yaşadıklarını, PKK içerisinde kaçmak isteyen ve ailesine dönmek isteyen çok sayıda örgüt mensubu olduğunu, bunun da başlıca sebebi İHA ve SİHA'ların yaşam koşullarını tamamen kısıtladığını, İHA ve SİHA'ların PKK'nın tüm psikolojisini bozduğunu ve örgüte katılım arzusunun yok denecek kadar azalttığını söyledi.

NAMAZA SAYGISIZLIK YAPILDIĞINI ANLATTI

Terörist ifadesinin devamında örgüt içerisinde Kürtlerin asıl dininin zerdüştlük olduğu, Allah’ın olmadığı ve İslam inancının terk edilmesi gerektiği konularında kendilerine sözde eğitim adı altında baskı yapıldığını, baskı ve zorlamalara rağmen inancından vazgeçmediğini, namaz kılan teröristlerle dalga geçildiğini, namazlarının bozulması için tokatlandıklarını, bu davranışlara karşı çıkanların ajan muamelesi gördüğünü anlatı.

“ÖRGÜT İÇERİSİNDEKİ KADINLAR TACİZE MARUZ KALIYOR”

Terörist ifadesinin devamında terör örgütü içerisinde bulunan komutanların kadın teröristlere sarkıntılık ettiğini, cinsel tacizde bulunduğuna şahit olduğunu, bu durumun terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz sonu olduğunu, örgüte yeni katılan genç kadınların da kısa sürede bu tarz durumlara maruz kaldığını, çoğunun çaresizce boyun eğdiğini, örgütte yaşanan yoz ilişkilerden kurtulmak isteyen kadın teröristlerin genelde tek başlarına kaçamadıklarını, yakalandıklarında da ajanlıkla suçlanarak infaz edildiklerini, kadınların tehditlere maruz kaldıklarını, ailelerinin yanlarına gitmeye korktuklarını, intihar etmek zorunda kaldıklarını ya da infaz durumu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Terörist ifadesinin devamında şunları söyledi: “Sürekli teslim olmamız ya da kaçmamız halinde Türk Cumhuriyet Devleti görevlileri tarafından işkence göreceğimizi ve öldürüleceğimizi söylenirdi. Örgüte katıldığım için pişmanım, dağda anlatıldığı gibi bir hayatın olmadığını” ifade etmiştir.”