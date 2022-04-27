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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri geçen hafta rekor kâr açıklamasına rağmen, CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla dün çok sert düştü.

Musk'ın 44 milyar dolarlık satın almanın bir kısmını Tesla hissesi satarak finanse edeceğine yönelik beklenti yatırımcıları satışa yöneltti. Nasdaq'ta işlem göre Tesla hisseleri dün yüzde 12.18 değer kaybetti.

Böylece Tesla'nın piyasa değeri de 1 trilyon 34 milyar dolardan 908 milyar dolara geriledi. Dünyanın en değerli otomotiv üreticisinin değeri bir günde 126 milyar dolar eridi. Tesla 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 27 değer kaybetti.

REKOR KÂR AÇIKLAMIŞTI

Tesla, geçen hafta 2022'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net kârı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3.7 milyar dolara çıktı ve rekor kırdı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde 1.1 milyar dolar olmuştu. Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10.4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bu olumlu sonuçlar Elon Musk'ın beklenen hisse satışı tarafından gölgelendi. Musk 44 milyar dolarlık satın almanın 21 milyar dolarını doğrudan kişisel servetinden finanse edeceğini duyurdu. Bu 21 milyar dolarlık nakdi tam olarak nereden bulacağı açıklanmasa da Tesla hisselerinin bir kısmını satmasına kesin gözüyle bakılıyor.