Japonya'daki satışları sona erebilir

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Otomotiv ve teknoloji sektörlerinin hiç olmadığı kadar iç içe geçmesi, iki sektör arasındaki bilgi paylaşımını da doruğa çıkarmış durumda.

Fakat bu bilgi paylaşımı her zaman yasal yollar takip edilerek olmayabiliyor. Bunun sonucunda ise, şirketler birbirlerine eski göre daha fazla patent ihlal davası açabiliyor.

Bu durumun son örneği ise Japonya'da yaşanıyor.

Öyle ki, Japon teknoloji şirketi Sharp'ın ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya patent ihlali davası açmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Şirkete yakın kaynaklar, Sharp'ın mahkeme kararı ile Japonya'ya Tesla ithalatının bir kısmının durdurulması yönünde başvurduğunu belirtiyor.

Kyodo News'in haberine göre, bazı Tesla modellerinde yer alan iletişim parçasının patent sahibinin Sharp olduğu fakat Tesla'nın bu izinsiz kullandığı aktarıldı.

Söz konusu ihlalin Tesla'nın Model S, Model 3 ve Model X otomobillerini kapsadığı da edinilen bilgiler arasında.