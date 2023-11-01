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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla 'otopilot' davasını kazandı - Otomobil Haberleri

        Tesla 'otopilot' davasını kazandı

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "otopilot" sürücü destek sisteminin ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davayı kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 07:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:30
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        Tesla 'otopilot' davasını kazandı
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        Tesla aleyhinde, 2019'da meydana gelen bir kaza sonrası araçtaki iki yolcu tarafından "otopilotun arızalı olduğu" suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı.

        Kaliforniya eyaletindeki Riverside County Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada 12 üyeli jüri, kazaya karışan araçta üretim hatasının bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

        Davacılar, araç sahibi Micah Lee'nin hayatını kaybettiği ve kendilerinin ise ciddi şekilde yaralandığı kazada, otopilot sisteminin Model 3 aracının aniden yoldan çıkmasına ve bir ağaca çarparak alevler içinde kalmasına neden olduğunu iddia etmişti.

        Tesla ise kazaya "insan hatasının neden olduğunu" savunmuştu. Araç sürücüsü Lee'nin direksiyona geçmeden önce alkol aldığını kaydeden Tesla, sorumluluğu reddetmiş ve kaza sırasında otopilotun devrede olup olmadığının ise belirsiz olduğunu aktarmıştı.

        ABD basınında, dava sonucu, ülke genelinde benzer birçok davayla karşı karşıya olan ve ilk kazanımını elde eden Tesla için "büyük bir zafer" olarak nitelendirildi.

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