Tesla'nın üretime virüs engeli!

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Çin'de alınan yeni koronavirüs önlemleri, ülkedeki otomotiv üretimini olumsuz etkiliyor. ABD'de dışında ilk fabrikasını Çin'de açan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Şangay'daki tesisinde üretime ara verdiğini duyurdu.



Şirketten tedarikçilerine gönderilen mesajda, Şangay fabrikasındaki üretime 2 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Buna göre, 24 saat boyunca aralıksız çalışan tesiste, Çarşamba ve Perşembe günleri üretim olmayacak. Söz konusu fabrikada Tesla'nın Model 3 ve Model Y otomobilleri üretiliyor.

Tesla'nın Şanghay fabrikası Çin pazarı için otomobil üretiyor. Fabrika, başta Almanya ve Japonya için de önemli bir ihracat merkezi olarak görev yapıyor. Çin Binek Araçlar Birliği verilerine göre, Tesla Şubat ayında 33 bin 315'i ihracat olmak üzere 56 bin 515 araç teslim etti.

Şanghay da dahil olmak üzere Çin'deki birçok şehir, ülkede yeniden yayılım gösteren salgını durdurmak için katı karantina önlemleri uyguluyor. Tedbirler, ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde fabrikaların kapanmasına neden olarak tedarik zincirleri üzerinde de yeni baskılar yaratmış durumda.