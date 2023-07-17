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        Tesla Cybertruck'ın üretimi tanıtımından 4 yıl sonra başladı

        ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck'ın üretimi, aracın tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından başladı. Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 14:00
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        Tesla'nın pick-up modeli banttan indi
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        Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2019 yılından tanıttığı pick-up modeli olan Cybertruck üretimi başladı.

        Fütüristik çizgileri ile dikkat çeken Cybertruck'ın gövdesi ve camlarının darbelere dayanıklı olduğu belirtiliyor.

        Fakat, aracın 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşlar aracın camları kırmış ve Cybertruck hakkında yapılan açıklamaların gerçekliğinin sorgulanmasına yol açmıştı.

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        İşte Cybertruck'ın rakipleri
        İşte Cybertruck'ın rakipleri

        Bu olay sonrası üretim tarihi sürekli ertelenen Cybertruck'ın, son olarak 2022'de piyasaya çıkacağı açıklanmış, fakat açıklanan tarihe az bir süre kala bu sefer de üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiği duyurulmuştu.

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        O dönemde yapılan açıklamalarda, Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticileri ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için üretiminin ertelendiği belirtilmişti.

        Öte yandan, Cybertruck'ın tanıtıldığı 2019 yılında henüz yollarda hiç bir elektrikli pick-up model olmasa da, Tesla'nın rakipleri bu konuda ellerini çabuk tuttular.

        Ford'un elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in, yüksek talep nedeniyle yıllık üretim kapasitesini ikiye katlarken, elektrikli araç startup'ı Rivian'ın geliştirdiği pick-up model R1T de, dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ABD'de birçok kuruluş tarafından yılın pick-up modeli seçilerek dikkat çekmişti.

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