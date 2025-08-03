Tesla Model Y satış tarihi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak, fiyatı nedir?
Tesla, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine dair merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuruda, ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y satışlarının yeniden başlayacağı bildirildi. Geçici olarak durdurulan satışlar, güncellenen fiyatlarla birlikte yeniden kullanıcıların erişimine açılacak. Peki, Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak, fiyatı nedir? İşte merak edilenler...
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Türkiye’de otomotiv gündeminin üst sıralarında yer alan Tesla, Model Y ile yeniden sahneye çıkıyor. ÖTV matrahlarındaki değişikliklerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan şirket, Model Y envanterinin güncellenerek satışa sunulacağını duyurdu. Yeni fiyatların da belli olacağı bu dönemde, Tesla tutkunları için geri sayım başladı. İşte güncel bilgiler...
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TESLA MODEL Y SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tesla Türkiye'nin duyurusuna göre, Model Y'nin yeni envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde, Tesla'nın Türkiye'deki çevrim içi mağazasında yeni fiyatlarla araç siparişleri yeniden başlayacak.
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YENİ MODEL Y FİYATLARI
Yeni Model Y fiyatları şöyle:
Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL
Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL
Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL
Bu fiyatlar, aracın başlangıç seviyesindeki versiyonları için geçerli olup, opsiyonel donanımlar ve renk tercihlerine göre farklılık gösterebiliyor.
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