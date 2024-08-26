Tesla ile drift pahalıya patladı
Kastamonu'da Tesla marka otomobili ile drift atan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün drift attığı Tesla ise 2 ay trafikten menedildi.
Giriş: 26.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:21
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve haber sitelerinde Tesla araçla drift görüntüsü paylaşılması üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen sürücü M.Y.G. polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise 2 ay trafikten menedildi.
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