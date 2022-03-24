Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı
Elon Musk'ın Başkent Berlin'de açtığı 5 milyar euro değerindeki fabrika, Almanya'nın yakın tarihinde otomobil üretimi için yapılan en büyük yatırım. Fabrikanın açılışında Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Musk'a eşlik etti.
Tesla'nın patronu Elon Musk, Berlin yakınlarında 'gigafactory' adını verdiği otomobil fabrikasının açılışını yaptı.
Fabrika, şirketin Avrupa'daki ilk merkezi olacak.
Fabrika, yerel yönetimle şirket arasındaki lisans sorunundan dolayı sekiz aydır açılamamıştı.
5 milyar dolarlık fabrika, Almanya'da yakın tarihte bu alanda yapılmış en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.
Tesla'nın açıklamasına göre fabrikada 12 bin işçinin çalışması planlanıyor; bu işilerden 3 bini işe alındı.
Musk, açılışta yaptığı konuşmada "Bu fabrikamız için muhteşem bir gün, sürdürülebilir gelecek yönünde yeni bir adım" dedi.
Açılışta Musk'a eşlik eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, fabrikanın otomobil endüstrisinin geleceği için gelişim mesajı olduğunu söyledi.
İçeride bu konuşmalar yapılırken dışarıda, çevreci grupların fabrikanın inşaatı için kesilen ağaçlara ve su kullanımına yönelik tepkileri ve eylemleri vardı.
Tesla, 30 adet Alman yapımı Model Y Performance araçlarını salı günü kullanıma sunacak. Şirketin açıklamasına göre bu arabalar 514 kilometreye kadar hız yapabiliyor ve 63.990 euro değerinde.
Tam kapasite çalışırsa fabrika yılda 500 bin araç üretebilecek. Bu, şirketin Alman rakibi Volkswagen'ın 2021'de dünya genelinde sattığı 450 bin elektrik bataryalı araçtan daha yüksek bir sayı olduğu için şirket için önemli.
Şu an için Volkswagen, Avrupa'dak elektrikli araç pazarının yüzde 25'ini elinde tutarak lider olmaya devam ediyor; Tesla'nın Avrupa pazarındaki payı yüzde 13.
Musk, üretimi artırmanın, fabrikanın inşasının sürdüğü iki yıldan daha uzun zaman alacağını açıkladı.
Tesla, uzun süren lisans sorunlarının ardından 4 Mart'ta yerel yönetimden üretimin başlaması için izin almıştı. Yerel yönetim, su kullanımı ve hava kirliliği gibi bazı konularda standartları tutturamadığını söyleyerek fabrikanın açılışı için sekiz ay boyunca lisans vermemişti.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Tesla: Elon Musk Berlin'deki 'gigafactory'yi aylar sonra açtı/tesla-elon-musk-berlin-deki-gigafactory-yi-aylar-sonra-acti-3384698
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!