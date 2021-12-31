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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomotiv sektörün son yılların en büyük geri çağırma operasyonlarından birine imza attı.

Yapılan açıklamada, toplam 475 bin adet Model 3 ve Model S elektrikli otomobillerin geri çağırma sürecine dahil edildiği belirtildi. Bu otomobillerin 2014 yılında bu yana üretilen tüm model yıllarının geri çağırma operasyonuna alındığı aktarıldı.

Söz konusu adımın, bu otomobillerin geri dönüş kamerası ve trafik kazalarında risk oluşturduğu tespit edilen bagaj kapağı ile ilgili olduğu kaydedildi.

Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi'nin (NHTSA), şirketin sürücü asistan sistemini incelerken, otomobil üreticisiyle başka bir kamera sorununu da görüştü öğrenildi.

NHTSA, Model 3'te yaşanan güvenlik sorunu ile ilgili olarak, "Geri görüş kamerası kablo tesisatı, bagaj kapağının açılıp kapanmasıyla hasar görebilir ve kameranın görüntüsünü engelleyebilir" açıklamasında bulundu.

Model S'teki sorun ile ilgi olarak da, mandal sorunlarının ön bagajın uyarı vermeden açılmasına ve sürücünün görüşünü engellemesine neden olarak çarpma riskini artırabileceği belirtiliyor.

OYUN KONUSUNDA GERİ ADIM ATMIŞTI

NHTSA, Tesla ile bazı araçlardaki yan görüş kamerası sorunları hakkında görüştüğünü bu ay başında açıklamıştı.

Öte yandan, NHTSA, ABD'li otomobil üreticisinin araç hareket halindeyken araç içi ekranlardan oyun oynanmasına izin verme kararı üzerine 580 bin Tesla otomobili inceleme altına almıştı.

Bu adımın ardından, Tesla'dan geri adım gelmiş ve araç hareket halindeyken oyun oynama özelliği kaldırılmıştı.