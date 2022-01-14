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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın pick-up modeli olan Cybertruck'ın piyasaya çıkış tarihi ertelendi.

Zırhlı camlar gibi farklı donanımları ile dikkat çeken elektrikli pick-up'ın 2023'ün ilk çeyreğinde üretime alınması bekleniyor.

Şirketin bu kararının arkasında ise özellikle ABD pazarında artan elektrikli pick-up rekabetinin yattığı aktarılıyor.

Kaynaklar, normal şartlarda 2022'de piyasaya çıkması beklenen Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticiler ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için hazırlandığını belirtiyor. Bu kapsamda, aracın özellik ve fonksiyonlarının değiştirileceği aktarılıyor.

RAKİPLERİ YOLLARA ÇIKMAYA BAŞLADI

Cybertruck'ın tanıtıldığı 2019 yılında henüz yollarda hiç bir elektrikli pick-up model olmasa da, Tesla'nın rakipleri bu konuda ellerini çabuk tuttular.

Bunlardan Ford'un elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in, yüksek talep nedeniyle yıllık üretim kapasitesini ikiye katlaması bekleniyor. Ford'un piyasa değeri, Tesla hisselerinin yüzde 6 ve Rivian'ın yüzde 7.1 oranında düştüğü Perşembe günü ilk kez 100 milyar doları aştı.

Elektrikli araç startup'ı Rivian'ın geliştirdiği pick-up model R1T de, dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ABD'de birçok kuruluş tarafından yılın pick-up modeli seçilerek dikkat çekmişti.