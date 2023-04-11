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Haberler Otomobil

Tesla Çin'de otomobilden sonra batarya da üretecek

Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını açtığı Çin'de, şimdi de bir batarya tesis kurmayı planlıyor. Şangay'da açılacak tesise, şirketin 'Megapack' ismini verdiği bataryalardan yılda 10 bin adet üretmeyi planlıyor. Megapack, enerji şebekelerini stabilize etmeye ve elektrik kesintilerini önlemeye yardımcı olmak için kullanılabilen çok büyük bir batarya olarak tanımlanıyor

Giriş: 11.04.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Tesla Çin'de otomobilden sonra batarya da üretecek
HABERTURK.COM

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giren ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Hali hazırda Model 3 otomobilin ürettiği Şangay'da bir batarya fabrikası kuracak Tesla, 'Megapack' ismini verdiği bataryalardan yılda 10 bin adet üretmeyi planlıyor.

Megapack, enerji şebekelerini stabilize etmeye ve elektrik kesintilerini önlemeye yardımcı olmak için kullanılabilen çok büyük bir batarya olarak tanımlanıyor. Tesla'nın Kaliforniya'da halihazırda her yıl 10 bin birim üreten Megapack fabrikası bulunuyor.

BBC'nin haberine göre, Tesla CEO'su Elon Musk, yeni fabrikanın, ABD'deki tesise ek olacağını bildirdi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarına ev sahipliği yapan Çin, aynı zamanda Tesla'nın üretimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için yararlanabileceği en büyük batarya üreticisi de konumunda.

Tesla, 2019'da ABD dışındaki ilk fabrikasını Şanghay'da açmıştı. Tesis şu anda haftada 22 bin araç üretiyor.

Tesla ayrıca Almanya'da Berlin yakınlarında da otomobil üretiyor ve Türkiye'ye de burada ürettiği Model Y otomobili getiriyor. Tesla'nın Meksika'da yeni bir fabrika kurma planı da bulunuyor.

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