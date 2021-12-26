Tesla dokunmatik ekranlarında oyun oynanmasını sağlayan Passenger Play (Yolcu Oyunu) özelliğini, aracın hareket halinde olduğu anlarda kapatacağını bildirdi.
Karar, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) başlattığı inceleme sonrasında alındı.
NHTSA Tesla'nın kendilerine yaptığı bir bildirim ile, bu özelliğin yazılım güncellemesinin ardından sadece aracın hareket halinde olmadığı vakitlerde kullanılabilir hale getirileceğini aktardığını duyurdu.
Tesla ise konuyla ilgili bir duyuru yapmadı. Elon Musk'ın kurduğu şirket, bu özelliğin tehlikeli olması nedeniyle eleştiriliyordu.
NHTSA bu hafta başlattığı incelemede bu özelliğin sürücülerin dikkatini dağıtarak kaza riskini artırabileceği sonucuna varmıştı.
Tesla'nın söz konusu oyun özelliği şoförlere değil yolculara yönelik olarak tasarlandı.
Oyun ekranı açıldığında kullanıcının şoför değil yolcu olduğunu teyit etmesi isteniyordu. Fakat bir şoförün yanlış beyan vererek oyun oynamasının önünde bir engel de bulunmuyordu.
Başlangıçta araçlar sadece dururken kullanılabilen bu özellik Aralık 2020'de gelen bir güncelleme ile hareket halinde de oyun oynanmasına olanak sağlamıştı.
NHTSA Ağustos ayında da, Tesla'nın Autopilot (Otomatik Pilot) sistemine yönelik bir inceleme başlatmıştı.
Sistemin yol kenarındaki acil durum araçlarını fark edemeyerek onlara arkadan çarpmasının da dahil olduğu çeşitli kazalar nedeniyle başlatılan bu soruşturma da devam ediyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Tesla araç sürerken oyun oynama özelliğini kapatacak/tesla-arac-surerken-oyun-oynama-ozelligini-kapatacak-3295796
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!