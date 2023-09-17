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        Haberler Televizyon Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? 17 Eylül 2023 Teşkilat 80. bölüm bu akşam var mı, 4. sezon başlayacak mı?

        Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat 80. bölüm bu akşam var mı, 4. sezon başlıyor mu?

        TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat, yeni sezonu ile dönmek için gün sayıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal üstlendiği dizinin sezon finalinde ise Baysal Teşkilat'a veda etti. Dördüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Teşkilat yeni sezona yeni oyuncularla başlayacak. Bu noktada "Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu akşam mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, Teşkilat 4. sezon tarihi hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:01
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        • 1

          Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Teşkilat, her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. 25 Haziran'da sezon finali veren Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Dizilerin birer birer yeni sezonlarının başlamasıyla "Teşkilat 4. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu araştırması da sıklaştı. İşte, Teşkilat 80. bölümün bu akşam olup olmadığına ilişkin detaylar...

        • 2

          TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

          Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 4. sezonuyla Ekim ayının ilk haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.

        • 3

          TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

        • 4

          Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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