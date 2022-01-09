TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi sosyal medyanın gündeminde. 2021 Mart ayından beri her hafta Pazar akşamları TRTC 1 ekranlarında diziseverlerin karşısına çıkan Teşkilat dizisi bu akşam var mı yok mu sorusu gündeme geldi. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hikayelerini ekrana getiren dizinin yeni bölümü dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte Teşkilay yeni bölüm bu akşam var mı sorusunun cevabı ve 9 Ocak Pazar akşamı TRT 1 yayın akışı...