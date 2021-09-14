Teşkilat 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...





TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni sezonuna 26 Eylül Pazar günü başlayacak...

İŞTE DİZİDE SON DURUM...

TRT1 ekranında izleyicilerle buluşan Teşkilat isimli dizi geçen sezonun en başarılı yapımlarının başında geliyordu. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlandı.

Diziye Uyanış Büyük Selçuklu'dan Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan fakat kısa sürede sağlığına kavuşan Mete Akusta'nın hastane odasında senaryo okumlarına başlaması heyecan oluşturmuştu.

Fakat yine de ünlü oyuncunun bu süreçte diziye devam edip etmeyeceği belirsizdi. Çünkü büyük bir olay yaşayan Mesut Akusta'nın yoğun iş temposuna dayanıp dayanamayacağı bilinmiyordu.

Ünlü oyuncu sonunda kararını verdi. Mesut Akusta, Teşkilat dizisinden ayrılmayacak. Oyuncu, doktorların direktifi ile onayı aldı. Ancak bir süre daha dinlenecek olan oyuncunun önümüzdeki hafta yeniden sete çıkması ve rolüne devam etmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZON FRAGMANI...