Teşkilat bu akşam var mı yok mu? TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak?
TRT 1'de her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve son olarak 79. bölümüyle ekranlara gelen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonuna ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkan Teşkilat'ın bu akşam olup olmadığı ve ne zaman başlayacağı ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik!
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TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Teşkilat, bir kez daha yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin sorularla gündem olmuş durumda. Başrolünü ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın üstlendiği dizinin akıbetine ilişkin son bilgileri derledik! İşte, detaylar...
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TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?
Pazar günlerinin vazgeçilmez dizilerinden biri olan Teşkilat'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı ancak dizinin başlangıç tarihi henüz belli olmadı.
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TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır.
Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.
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Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.
Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.
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