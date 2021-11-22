Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Teşkilat dizisi 23. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki Teşkilat 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KTEŞKİLAT 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Teşkilat 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



TEŞKİLAT 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip Yağmur’un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru’ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru’nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.



Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.



Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

Moskova’da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.