TESK ve TŞOF başkanları, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı

AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında, Milli Mücadele döneminde Ankara'nın göstermiş olduğu azim ve kararlılığın gidişata yön verdiğini belirtti.

Atatürk'ün, Ankara ve halkına duyduğu sevgiye işaret eden Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik yasayla başkent olan Ankara, ülkemizin kalbidir. Ankara'nın kalbi ise Anıtkabir'dir. 98 yıl önce bugün başkent olan 'Ankara'mızı ve Ankara halkımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, Ankaralı vatanseverlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Ülkemize 98 yıldır başkentlik yapan bu güzide şehrimiz ebediyen yaşayacak, dik duruşu ve azmiyle nice tarihi anlara sahne olmaya devam edecektir."

TŞOF Başkanı Apaydın da mesajında, tarihin gidişatına yön veren liderler, askerler, toplumlar ve coğrafyalar bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'de gösterdiği kararlılık ve çabayla Atatürk'ün üstün dehasının sonucu olarak başkent olmayı hak etmiş bu güzide şehrimiz ve onun halkını bu önemli günde tebrik ediyorum. Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi gururla yad ediyorum. 98 yıldır ülkemize başkentlik yapan Ankara ebediyen var olacaktır."