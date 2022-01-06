İHA

Alkol ve sigaradaki yüzde 47.4 oranındaki ÖTV artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını, zorunlu olarak kaçak alkol üretim ve satışlarının artacağına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümleri daha da yükseltecektir” diye konuştu.

Palandöken, alkol ve sigaranın zararlarının her platformda anlatılması gerektiğini de ekledi.