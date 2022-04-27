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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın en çok özel günler ve bayramlarda yüzünün güldüğünü belirtti.

Otobüs, tren ve uçak bilet fiyatlarının artmasının şehirlerarası yolculuk sayısını azaltabileceğine işaret eden Palandöken, buna karşın şehirlerde bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını vurguladı. Palandöken, şunları kaydetti:

"Salgından da yavaş yavaş kurtulmak üzere olduğumuz için geçmiş birkaç bayrama nazaran bu bayramdan esnafımız umutlu. Bu yıl 25 milyar liralık beklediğimiz ciro yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek. Vatandaşlarımız da merdiven altı ürün satanları değil, bildiği ve güvendiği esnafı tercih etmeli. Piyasada fiyat dengesizliği yaşansa da esnafımızda her bütçeye uygun ürün var."